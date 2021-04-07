أخبار

خلال لقائه الدبيبة.. محمد بن زايد: نقف إلى جانب الليبيين في هذه المرحلة المفصلية
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 21:10 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 21:23 GMT

خلال لقائه الدبيبة.. محمد بن زايد: نقف إلى جانب الليبيين في هذه المرحلة المفصلية

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة. وقال الشيخ محمد بن زايد عبر "تويتر":"سُعدت

+A -A
المصدر: فريق التحرير

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر ”تويتر“:“سُعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة“.

وأضاف:“نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تجاوز كل التحديات“.

وتابع ولي عهد أبوظبي قائلًا:“تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار، والتنمية، والوحدة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play