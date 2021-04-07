خلال لقائه الدبيبة.. محمد بن زايد: نقف إلى جانب الليبيين في هذه المرحلة المفصلية

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر ”تويتر“:“سُعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة“.
وأضاف:“نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة بقدرتهم على تجاوز كل التحديات“.
وتابع ولي عهد أبوظبي قائلًا:“تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار، والتنمية، والوحدة“.
سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة..نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات..تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة pic.twitter.com/fsDwL9Npm8
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) April 7, 2021