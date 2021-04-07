تسريب صوتي جديد منسوب للأمير حمزة

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، تسريبا صوتيا جديدا قيل إنه للأمير الأردني حمزة بن الحسين.

وفي التسجيل يظهر صوت الأمير حمزة، وهو يتحدث لأحد الأشخاص دون معرفة هويته، ويقول له: ”لحتى تبين أهدافهم.. بدهم ردة فعل وذريعة“.

وأضاف: ”صرت مخبر الجميع ومعارفي بالخارج، متوقع يقطعوا عني النت كمان شوي بدها شوية صبر، طبعا إذا اختفينا كل واحد حر.. لكن اتوقع أهم إشي لا يكون فيه تهديد بعنف“.

تداول تسجيل صوتي جديد لـ #الأمير_حمزة يبدو أنه يعود لليوم الأول قبل المصالحة العائلية#إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/kJLgPiXXJ4 — إرم نيوز (@EremNews) April 7, 2021

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ تأكيد صحة هذه التسجيلات من عدمها، لكن يبدو أن المقطع الصوتي يعود لليوم الأول من الأزمة قبل المصالحة الملكية.

ويأتي تسريب التسجيل بعد ساعات من رسالة وجهها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى شعبه، أعلن فيها أن ”الفتنة وئدت وأن الأمير حمزة في قصره مع عائلته برعايتي“.

وعاش الأردنيون خلال الأيام الماضية، على وقع تسجيلات صوتية مسربة للأمير حمزة كان آخرها الحوار الذي دار بينه وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، بعد إعلان السلطات تورط الأمير مع آخرين في مخطط لزعزعة استقرار الأردن.