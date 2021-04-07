ما دلالات رسالة الملك الأردني لشعبه؟

قال محللون وسياسيون إن رسالة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذي وجهها لشعبه، مساء اليوم الأربعاء، تعلن بشكل واضح وصريح انتهاء الأزمة التي أثارت الجدل في المملكة منذ السبت الماضي، وتضع تصورا للمرحلة القادمة التي ستقبل عليها البلاد.

”انتهاء الأزمة“

ورأى المحلل الاستراتيجي، منذر الحوارات، إن ”الملك عبد الله الثاني أعلن في هذه الرسالة انتهاء الأزمة، وأوكل الجزء الملكي فيها وهو الأمير حمزة إلى العائلة الهاشمية، والجزء الآخر إلى القضاء والمؤسسات القانونية لاستكمال التحقيقات“.

وأضاف الحوارات لـ“إرم نيوز“ أن ”الرسالة أكدت على وحدة العائلة الملكية وعلى وحدة الأسرة الأردنية أيضًا“.

ولفت إلى أن ”الجزء الأبرز من الرسالة هو تطرق الملك إلى أن أطراف الفتنة في هذه الأزمة كانوا من الداخل رغم التأكيد على تعرض الأردن لمخاطر في السابق، وهو ما يجلعنا كشعب نسأل أنفسنا لماذا وصلنا إلى هذه الحالة والمرحلة؟“.

”حركة إصلاحية مقبلة“

بدوره، اعتبر عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، أن ”الرسالة الملكية أكدت أن ما قبل الأزمة ليس كما بعدها“، مشيرا إلى أنها ”أجابت على كثير من التساؤلات التي دارت في خلد الأردنيين خلال الأيام الماضية“.

وأضاف القضاة في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الأبرز في هذه الرسالة هو الفصل بين القضية المتعلقة بالأمير حمزة وحلها داخل العائلة الهاشمية والأخرى والتي سيكون للقضاء الفصل فيها“.

وأشار إلى أنه ”يفهم من هذه الرسالة أنها وضعت خطوطا للمرحلة القادمة، وقد نكون مقبلين على حركة إصلاحية يكون المعيار فيها مصلحة الأردن والناس“.

”الأمور وصلت إلى عقر بيتنا“

وكان لافتا التصريح الذي خرج به رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، ردا على رسالة الملك، وقال فيها إن الأردن ”بحاجة إلى إعادة تقييم وتخطيط للمستقبل القريب والبعيد بإجماع المسؤولين والمواطنين“.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون المملكة الرسمي أن ”الأزمات في المملكة تتراكم، وهي بحاجة لمراجعة قوية بكل الأمور“، معتبرا أن ما حدث خلال هذه الأزمة ”لم يكن أحد يتوقعه إطلاقا“ مشيرا إلى أن ”الأمور وصلت إلى عقر بيتنا“.

المصري: نحن بحاجة إلى إعادة تقييم وتخطيط للمستقبل القريب والبعيد بإجماع المسؤولين والمواطنين #الأردن #رسالة_الملك #هنا_المملكة pic.twitter.com/Q0LDdZicod — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 7, 2021

وكان الملك عبدالله الثاني، وجه رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين.

وأعلن الملك في الرسالة أن ”الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر“، مشيرا إلى أن ”الأمير حمزة بن الحسين اليوم مع عائلته في قصره برعايتي“.

وقال: ”لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز“.

وتفجرت الأزمة يوم السبت الماضي، بعدما شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من المقربين من الأمير حمزة إضافة إلى رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

وتلاه ذلك بيوم، إعلان السلطات إحباط مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة تورط فيها الأمير وعوض الله وبن زيد.

وعاش الأردنيون خلال الأيام الماضية على وقع التسجيلات والفيديوهات المسربة والتقارير الخارجية حول الأزمة المتعلقة بالأمير بالتزامن مع قرار حظر نشر في القضية فرض على وسائل الإعلام المحلية.