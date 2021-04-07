خلف 87 قتيلاً.. هدوء حذر بعد توقف القتال في مدينة الجنينة السودانية

أفاد السكان بأن هدوءا حذرا مغلفاً بالتوتر ساد عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، اليوم الأربعاء، بعد قتال دام 5 أيام بين قبائل عربية وقبائل ”المساليت“، وأسفر عن مقتل العشرات.

وذكرت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور أن 87 شخصا قُتلوا وأصيب 191، منذ يوم السبت، في القتال الذي اندلع في مدينة الجنينة.

وهذا القتال هو تجدد لعنف تضمن اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى في وقت سابق هذا العام وفي 2019، في ظل تدهور الأمن في أنحاء دارفور.

وقال السكان: إن الشوارع أصبحت أهدأ أخيرا، حيث انتشرت القوات الحكومية لأول مرة منذ دعوة لفرض حالة الطوارئ يوم الاثنين.

وسجلت المستشفيات دخول عدد أقل من الإصابات الجديدة، لكن الوضع الإنساني في المدينة لا يزال خطيرا، حيث ظل ألوف في الشوارع بحاجة لمأوى بعد حرق مخيم للنازحين خلال القتال.

وقال طبيب: ”الناس تعبت“، في إشارة للمقاتلين، وأضاف: ”أو استراحة محارب كما قالوا“.

وأعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور تعرض المستشفيات والمسعفين لهجوم خلال القتال، وأن إمدادات الكهرباء والمياه في المدينة مقطوعة.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن كل المساعدات الإنسانية توقفت، بما في ذلك المقدمة لأكثر من 100 ألف من الفارين من القتال الذي اندلع في يناير كانون الثاني.