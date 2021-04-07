فلسطين تدرس التوجه لمجلس الأمن في قضية "انتخابات القدس"

قالت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تدرس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي؛ للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات إذاعية لـ“صوت فلسطين“ الرسمي، إن ”فلسطين تدرس إمكانية التوجه لمجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس“.

وأضاف أن ”إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس“.

وأوضح أن ”إسرائيل ماضية في أول القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها، بينما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس“.

وأكد المالكي، وجود ترتيبات لزيارة بعض العواصم ومكونات مجلس الأمن سواء الدول دائمة العضوية أو المؤقتة، للتأكيد على هذا الموضوع، مبينا أنه قد يتم رفعه لمجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار حوله.

ولم تعطِ إسرائيل موافقتها على إجراء الانتخابات في القدس، حيث قامت باعتقال عدد من المرشحين عن أقاليم فتح وعدد من الفصائل الفلسطينية في المحافظة.