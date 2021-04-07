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الأردن: استثناءات في حظر النشر بخصوص قضية الأمير حمزة
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 13:04 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 14:35 GMT

الأردن: استثناءات في حظر النشر بخصوص قضية الأمير حمزة

أعلنت النيابة العامة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، استثناءات بخصوص قرارها السابق بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين. ووفق وكالة الأنباء

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت النيابة العامة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، استثناءات بخصوص قرارها السابق بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بترا، قال نائب عام عمَّان حسن العبداللات: ”إن حظر النشر في الموضوع المرتبط بسمو الأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك“.

وأضاف أن ”الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية، وخاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنَّشر“.

وأشار إلى أن ”الحظر يستثني أيضًا التصريحات الصَّادرة عن الجهات الرَّسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك“.

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