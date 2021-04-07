زعمت "تعثر الوساطة بسبب تسجيل مسرب للأمير حمزة".. خطأ في ترجمة تصريحات الصفدي يثير جدلا في الأردن

أثارت تصريحات مترجمة منسوبة لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نشرتها وسائل إعلام عربية، تتعلق بقضية الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، حالة من الارتباك والجدل داخل الأوساط الصحفية والسياسية والشعبية في الأردن.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، نشرت تقريرا تضمن تصريحات للصفدي، قال فيها: إن ”سلطات بلاده تمكنت من تحييد ما وصفه التهديد المتزايد الذي يمثله ولي العهد السابق الذي انتقد حكومة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله“.

ونقلت الصحيفة أيضا على لسان الصفدي، أن الأمير حمزة ”لم يشكل تهديدا فوريا بل كان يمارس جهودا بهدف إذكاء السخط الشعبي على الاقتصاد الأردني المتدهور“.

لكنه أكد أنه ”تم احتواء تلك التحركات والتهديدات بالكامل وباتت تحت السيطرة“.

تصريحات الصفدي لـ“وول ستريت جورنال“، والتي جاءت عقب صدور قرار من النائب العام بمنع النشر في القضية التي تشغل الرأي العام الأردني منذ السبت الماضي، كانت ضمن سياق ما جاء في المؤتمر الحكومي، الأحد الماضي، والذي أوضح تفاصيل بخصوص القضية.

لكن الصحيفة الأمريكية قالت في تحليل لها أعقب تصريحات الصفدي: إن ”التسجيل المسرب للقاء الأمير حمزة ورئيس هيئة الأركان، ربما يكون قد أدى إلى تعقيد جهود الوساطة“ من قبل الأمير الحسن عم الملك عبدالله الثاني.

وادعت الصحيفة، أن ”أمر حظر النشر بخصوص القضية الذي أصدرته الحكومة يوم الثلاثاء، ضد وسائل الإعلام المحلية، أدى إلى تغذية الشعور بأنه لم يتم حله“.

بعض وسائل الإعلام العربية، ومن بينها تلفزيون ”العربي الجديد“، تداولت رأي الصحيفة هذا على أنه استكمال لتصريحات الصفدي، الأمر الذي أثار ارتباكا وجدلا في الأردن.

جهود الوساطة بخير

وفيما يبدو أنه تصحيح للمعلومة التي ذكرتها ”وول ستريت جورنال“ ونسبها ”العربي الجديد“ للوزير عن طريق الخطأ، نقلت إذاعة ”حسنى“ المحلية عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“ قوله: إن جهود الوساطة بخير ولم تتأثر بالتسجيل الصوتي المسرب بين الأمير حمزة ورئيس هيئة الأركان اللواء يوسف الحنيطي عقب اجتماع ضم أمراء من العائلة المالكة الهاشمية.

وكان العاهل الأردني قد كلف الإثنين الماضي، عمه الأمير الحسن بمهمة التواصل مع الأمير حمزة، حيث أكد الأخير التزامه بنهج العائلة الهاشمية، وأنه يضع نفسه بين يدي الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير حسين.

مصير الأمير حمزة

وردًا على السؤال الذي اشعل مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حول مصير الأمير حمزة ومكان إقامته، أوردت إذاعة ”حسنى“ المحلية تصريحًا على لسان ذات المصدر يفيد بأن الأمير حمزة في منزله، نافيًا بذلك شائعات تحدثت عن وجوده بسجن الجفر في إشارة إلى اعتقاله.

صمت رسمي وغضب إعلامي

وعلى الرغم من سيل الاستفسارات وطلبات التوضيح التي أرسلها صحيفون وإعلاميون إلى وزارة الخارجية الأردنية، لم يصدر أي رد أو تعقيب من الوزارة على تلك الطلبات.

الصمت الرسمي حتى اللحظة أشعل حالة من الغضب وارتباكا داخل الوسط الصحفي الأردني الذي اعتبر صمت الوزارة تجاهلا للإعلام الوطني، ودفع المواطنين لمتابعة أخبار بلادهم من خلال وسائل الإعلام الخارجية، أو حتى من وصفوهم بـ“الهواة“ على مواقع التواصل الاجتماعي.