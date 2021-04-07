اشتباكات على الحدود بين السودان وإثيوبيا

قالت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش تصدت لتوغل قوات وميليشيات إثيوبية داخل الحدود السودانية، وفرضت سيطرته على مستوطنة ”مرشا“.

وذكرت المصادر لـ ”إرم نيوز“ أن الاشتباكات وقعت بين الجيش السوداني وقوات وميليشيات إثيوبية حاولت التوغل إلى داخل الحدود السودانية بمحلية باسندة مساء أمس، مؤكدة أن الجيش رد العدوان وسيطر على مستوطنة ”مرشا“ التي أقامتها ميليشيات إثيوبية داخل حدود السودان.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضارية مع قوات وميليشيات إثيوبية منذ نوفمبر الماضي لاستعادة أراضي الفشقة التي تسيطر عليها إثيوبيا منذ 25 عاما، واستطاع استرداد نحو 95% من مساحتها البالغة مليوني فدان.

وتتصاعد الأحداث على الحدود بين البلدين بالتوازي مع التوترات السياسية على خلفية تناقض موقفي البلدين إزاء أزمة سد النهضة.