البرهان يبدأ اليوم زيارة رسمية لقطر

يبدأ رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في وقت لاحق اليوم الأربعاء زيارة رسمية لقطر تدوم يومين.

وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية ”سونا“: إن البرهان غادر مطار الخرطوم صباح اليوم متوجها إلى الدوحة تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى.

ويرافق البرهان في زيارته الأولى لقطر وزراء المالية جبريل إبراهيم، والخارجية مريم الصادق، والدفاع يس إبراهيم.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ زار الدوحة أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي على رأس وفد سوداني رسمي، حيث التقى أمير قطر.

وكانت زيارة حميدتي هي الأولى لوفد رفيع المستوى منذ عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، كما أنها جاءت بعد أيام من إعلان المصالحة الخليجية، مطلع العام الحالي.