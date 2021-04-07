قآني زار بغداد لتوحيد المواقف.. جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

من المقرر أن تنطلق الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فيما صعدت أحزاب عراقية مرتبطة بمجموعات مسلحة مطالبها بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي ستجري في السابع من نيسان/ أبريل.

وتأتي المرحلة الثالثة من الحوار الاستراتيجي عبر الفيديو، وهي الأولى في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد جولتين من الحوار مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال عام 2020.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تغريدة له على ”تويتر“، عن بدء استئناف الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي اليوم الاربعاء: “أتطلع للتحدث مع نظيري العراقي فؤاد حسين في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي، سنستعرض التقدم في جميع المجالات في علاقاتنا الاستراتيجية“.

بدوره، قال مصدر مطلع في وزارة الخارجية إن ”الوفد العراقي الذي سيكون حاضرا في انطلاق المباحثات، يتكون من وزير الخارجية فؤاد حسين، وسفير العراق لدى الولايات المتحدة فريد ياسين، وممثل إقليم كردستان فوزي حريري، وممثلين آخرين عن العمليات المشتركة، فضلاً عن ممثلي القطاعات الاقتصادية والثقافية والطاقة“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“ أن“ممثلي الولايات المتحدة سيكونون وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي سيحضر بعض النقاشات، وسفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر، بالإضافة إلى ممثلين آخرين عن مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية“.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على انسحاب المزيد من الجنود الأمريكيين، المقدر عددهم بنحو 2500 جندي ما زالوا في العراق بعد سحب أكثر من 2700 منهم خلال العام الأخير من ولاية ترامب (2017-2021).

وترفض الأوساط السياسية السنية والكردية انسحاباً كاملاً للقوات الأجنبية من البلاد، وترى أن القوات المحلية ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم اللوجستي والفني في مواجهة إرهاب تنظيم داعش، فضلاً عن مواجهة الميليشيات المسلحة.

ولدى الولايات المتحدة قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي البلاد، وكذلك قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين (شرقا)، بالإضافة إلى قاعدة حرير في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال فوزي حريري، ممثل إقليم كردستان في الوفد، خلال تصريح سابق، إن ”المعطيات الحالية تشير إلى الحاجة إلى الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى التسليح والغطاء الجوي من قبل القوات الأمريكية“.

ومنذ أيام تنشط أحزاب سياسية تابعة لمجموعات مسلحة، بالمطالبة بانسحاب كامل لقوات التحالف الدولي من البلاد، فيما يرى آخرون أن هذه الدعوات تتماشى مع الرؤية الإيرانية بشأن الوجود الأجنبي في المنطقة.

وقال النائب كاطع الركابي، عن ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي: إن ”الحوار العراقي الأمريكي الذي سينطلق اليوم هو استكمال لما بدأ منذ سنوات ماضية ويجب أن يعالج مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق وفق قرار البرلمان العراقي في كانون الثاني/ يناير عام 2020“.

وأضاف في تصريح لصحيفة رسمية، أن ”رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي شكل لجنة مهمتها جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله ومدير مكتب رئيس الوزراء العراقي للحوار مع الجانب الأمريكي بشأن جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق في إطار الحوار الاستراتيجي“.

تسريبات تفيد بتواجد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في #بغداد، عقد خلالها سلسلة اجتماعات مع قادة الفصائل الولائية وشخصيات سياسية للضغط على الأطراف العراقية قبل انطلاق الحوار الاستراتيجي بين #العراق والولايات يوم الاربعاء القادم. — غانـم العابـد (@GH3ABID) April 5, 2021

ويوم أمس، قالت وسائل إعلام محلية إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني زار العاصمة بغداد، والتقى عدداً من قادة المجموعات المسلحة، وهو ما اعتُبر استباقاً لنتائج الحوار الاستراتيجي.

وبحسب تلك الوسائل فإن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني زار العاصمة بغداد والتقى عدداً من القيادات السياسية الشيعية، في محاولة لترتيب مواقف القوى السياسية تجاه الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الذي يعقد الأربعاء.

وأضافت المصادر أن قآني يحاول توحيد مواقف هذه الأطراف السياسية لبلورة موقف واحد قبل انطلاق المفاوضات.