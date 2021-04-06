قناة إسرائيلية: الوفد المصري الذي زار غزة بحث صفقة لتبادل الأسرى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل الزيارة التي أجراها الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، والتي التقى خلالها عددًا من قادة حماس قبل أن يغادر القطاع متجهًا إلى إسرائيل.

وقالت قناة ”كان“ الإسرائيلية، إن الوفد المصري بحث سبل المضي في صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لإعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الوفد المصري يحاول تقليص الفجوات، مضيفة أن“الاتصالات تؤكد أن هناك أملًا جديدًا“.

وتربط إسرائيل بين رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بإجراء صفقة تبادل لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في القطاع، والذين تصنفهم إسرائيل على أنهم في عداد القتلى.

ونفت حركة حماس، الشهر الماضي، حدوث تقدم في ملف صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل، فيما تتهم الحركة التي تسيطر على قطاع غزة إسرائيل بمحاولة إثارة وجود تطور في هذا الملف لتخفيف الضغط الذي تواجهه الحكومة الإسرائيلية من قِبل أهالي الجنود المفقودين.