العراق.. تحالف النصر يعلن عدم ترشح رئيسه حيدر العبادي للانتخابات

أعلن تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، الثلاثاء، عدم ترشح الأخير للانتخابات النيابية المقبلة.

ومن المقرر أن يُجري العراق، انتخابات برلمانية، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم التحالف، آيات المظفر، إن“الدكتور حيدر العبادي لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكن التحالفات ستكون حاضرة في الوقت الحالي، والأيام المقبلة ستتمخض عن مخرجات حقيقية“.

وأضافت في تصريح تلفزيوني:“نحن مع إجراء الانتخابات بشرط تأمينها من جميع النواحي، من حيث النزاهة، والمراقبة الدولية، ووعي الجماهير“.

ويعد العبادي من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، وحقق فوزًا في الانتخابات النيابية السابقة، العام 2018، لكن تحالفه ”النصر“ تعرض إلى انشقاقات كثيرة.