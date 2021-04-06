"محكمة الحريري" ترفض استئناف قاتله سليم عياش

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، أن عضو حزب الله المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والمتواري عن الأنظار ”لا يمكنه استئناف الحكم ضده في حال لم يقم بتسليم نفسه“.

وأدين ”سليم عياش“ غيابيًا وحكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي من قبل المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، بتهمة قتل الحريري في تفجير انتحاري في العاصمة بيروت عام 2005.

وعياش البالغ من العمر 57 عامًا لا يزال متواريًا، ورفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه أو الاعتراف بشرعية المحكمة.

واستأنف محامو الدفاع عن عياش الحكم في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكن المحكمة قررت بأكثرية قضاتها، اليوم الثلاثاء، أن ”طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول“.

وقال بيان صادر عن المحكمة، إن القرار جاء ”استنادًا إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة، الذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافًا غيابيًا“.

وأضاف البيان، أن ”عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه، ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش غير منفذة“.

وأشارت المحكمة الى أن عياش يحتفظ ”بجميع الضمانات المكفولة له وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة“.

واستأنف المدعون العامون في المحكمة تبرئة ثلاثة مشتبه بهم مدانين في القضية، أيضًا غيابيًا.

وقتل الحريري إلى جانب 22 شخصًا آخرين في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه أدى أيضا إلى جرح 226 آخرين.

ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاث هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في شهر حزيران/يونيو المقبل.

وعرضت الولايات المتحدة في شهر آذار/مارس الماضي، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار، لمن يُدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، إن المكافأة ستمنح في مقابل ”معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف“ على سليم عياش، أو ”معلومات تؤدي إلى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية“.