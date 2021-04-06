مصدر: وفد السودان يصل الخرطوم بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة

قال مصدر بوزارة الرس السودانية، اليوم الثلاثاء، إن الوفد السوداني غادر العاصمة الكونغولية كينشاسا إلى الخرطوم، بعد فشل المفاوضات التي عقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، في الوصول إلى تفاهم بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتمسكت السودان ومصر في الاجتماعات التي استمرت الأحد والإثنين، بالوساطة الرباعية، فيما أصرت إثيوبيا على مواصلة التفاوض، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وكشف مصدر موثوق لـ“إرم نيوز“، عن عودة الوفد السوداني المشارك في المحادثات إلى الخرطوم، الثلاثاء.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح، قال لـ ”إرم نيوز“ حول مشاركة السودان في محادثات الكونغو: إن ”بلاده لم تتخل عن الوساطة الرباعية، المكونة من: أمريكا، والإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والإتحاد الأفريقي، لحل خلافات سد النهضة“، مضيفًا أن ”وفد بلاده شارك في اجتماعات كينشاسا لطرح الوساطة الرباعية على الكونغو باعتبارها تسلمت رئاسة الاتحاد الإفريقي وملف سد النهضة حديثاً“.

واقترحت الخرطوم في وقت سابق، وساطة رباعية دولية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، كلًا من: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، ورحبت مصر بالمقترح لدعم وتسهيل المفاوضات وحفظ مصالح الدول الثلاث في مياه النيل، لكن إثيوبيا رفضت المقترح، وتمسكت بالوساطة الأفريقية فقط.

وتحذر السودان ومصر، إثيوبيا، من عملية الملء الثاني منفردة، دون اتفاق بين الدول الثلاث، وكانت أديس أبابا قد أعلنت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في يوليو/تموز، وإنتاج الكهرباء في أغسطس/ آب المقبل.