وزير الداخلية الأردني يوعز بالإفراج عن موقوفين

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: إن وزير الداخلية مازن الفراية أوعز بالإفراج عن مئات الموقوفين خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الوكالة أن القرار يشمل ”الإفراج عن 661 موقوفا إداريا من غير الأشخاص الخطيرين الذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية، والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل“.
وأضافت أن القرار يأتي ”بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وبعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا، والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على حياتهم ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديدا للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع“.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية شنت حملة واسعة خلال الفترة الماضية تستهدف أصحاب السوابق، وفارضي الإتاوات، وما يُعرف محليّا باسم ”الزعران“.