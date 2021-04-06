وزير الداخلية الأردني يوعز بالإفراج عن موقوفين

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: إن وزير الداخلية مازن الفراية أوعز بالإفراج عن مئات الموقوفين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوكالة أن القرار يشمل ”الإفراج عن 661 ‏موقوفا إداريا من غير الأشخاص الخطيرين الذين ‏تم ضبطهم بالحملات الأمنية، والاكتفاء بالمدة ‏التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل“.

وأضافت أن القرار يأتي ”بمناسبة قرب حلول شهر رمضان ‏المبارك وبعد ‏أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا، والتأكد من أن ‏الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على حياتهم ولا على ‏الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديدا للسلم ‏المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة ‏انخراطهم في المجتمع“.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية شنت حملة واسعة خلال الفترة الماضية تستهدف أصحاب السوابق، وفارضي الإتاوات، وما يُعرف محليّا باسم ”الزعران“.