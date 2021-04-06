الأردن يقرر حظر النشر في قضية الأمير حمزة

أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ عن نائب عام العاصمة عمان قراره بـ“حظر النشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك“.

#عاجل/ نائب عام عمَّان لبترا: حظر النَّشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الامير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك (بترا)#بترا #الاردن — Jordan News Agency (@Petranews) April 6, 2021

وأوضحت الوكالة أن قرار نائب عام عمان حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي كافة.

كما حذر من ”نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة ”فيديوهات“، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية“.

#عاجل/ نائب عام عمَّان لبترا: حظر النَّشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة، ونشر وتداول أيِّ صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.#بترا #الاردن — Jordan News Agency (@Petranews) April 6, 2021

يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد اتهمت، الأحد الماضي، الأمير حمزة وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط ”لزعزعة أمن الأردن واستقراره“، ووُضع في الإقامة الجبرية، فيما جرى اعتقال أكثر من 16 شخصا.