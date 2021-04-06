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الأردن يقرر حظر النشر في قضية الأمير حمزة
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 7:12 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 8:35 GMT

الأردن يقرر حظر النشر في قضية الأمير حمزة

أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن نائب

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“ عن نائب عام العاصمة عمان قراره بـ“حظر النشر في القضية المرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك“.

وأوضحت الوكالة أن قرار نائب عام عمان حظر النشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي كافة.

كما حذر من ”نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة ”فيديوهات“، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية“.

يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد اتهمت، الأحد الماضي، الأمير حمزة وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط ”لزعزعة أمن الأردن واستقراره“، ووُضع في الإقامة الجبرية، فيما جرى اعتقال أكثر من 16 شخصا.

 

 

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