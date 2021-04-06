الأردن يكشف عن فحوى الرسالة التي حملها وزير الخارجية السعودي

أعلن الأردن وصول وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى عمان يوم الاثنين، حاملا رسالة إلى الملك عبدالله الثاني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت الخارجية الأردنية، في بيان نشرته على حسابها في تويتر، أن الرسالة ”أكدت وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات“.

https://twitter.com/ForeignMinistry/status/1379335125356453891?s=20

وقال البيان، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ”استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان الذي وصل المملكة أمس حاملا رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز“.

وأوضح أن الرسالة ”أكدت وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته (الملك عبدالله) لحماية الأردن ومصالحه“.

وبحسب البيان، فقد أكد الوزيران أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات.

وأشار إلى أنهما استعرضا التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لقاءه مع نظيره السعودي، بأنه تضمن ”حوارا أخويا معمقا“.