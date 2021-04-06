بعد وساطته الناجحة التي أنهت أزمة الأمير حمزة.. من هو الحسن بن طلال؟

برز اسم الأمير الحسن بن طلال، خلال الساعات الماضية كوسيط ناجح استطاع إنهاء أزمة سياسية ضربت الأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن، إثر اتهامات طالت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين بالتورط في مخطط لزعزعة استقرار البلاد.

وكان الأردن قد أعلن، الأحد الماضي، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدا تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة“.

وساطة ناجحة

وفي مسعى لحل الأزمة، أعلن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني أوكل موضوع التعامل مع موضوع الأمير حمزة إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، الذي أعلن بدوره أن الأمير حمزة يلتزم بمسار الأسرة الهاشمية.

وبعد ساعات، نشر الديوان الملكي بيانا موقعا من الأمير حمزة، اعتبر نهاية للأزمة التي لاقت تفاعلا واسعا داخل الأردن وخارجه.

وقال حمزة في البيان إنه ”في ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا“.

فمن هو الأمير الحسن؟

الحسن بن طلال بن عبد الله الأول هو شقيق الملك السابق الحسين بن طلال وعم الملك عبدالله الثاني، وولي عهد الأردن لمدة 30 عاما.



ولد الأمير الحسن في 20 مارس عام 1947، وتلقى تعليمه الأولي في العاصمة الأردنية عمان لينتقل بعدها إلى بريطانيا حيث التحق بمدارس سمرفيلدز وهارو، قبل أن يكمل تعليمه الجامعي بجامعة أوكسفورد العريقة، ويحصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الدراسات الشرقية.

تزوج الأمير الحسن في العام 1968 من السيدة ثروت محمد إكرام الله، وهي الابنة الصغرى لأول وزير خارجية في باكستان محمد إكرام الله، وقد لقبت بعد زواجها منه بالأميرة ثروت وأنجبا ثلاث بنات وولدا واحدا.

عين الأمير الحسن وليا للعهد في الأردن بقرار من شقيقه الراحل الملك الحسين في شهر أبريل من العام 1965 حيث كان عمره حينها 18 عاما.

خلال فترة ولاية العهد مثل الأمير الحسن بن طلال الأردن في العديد من المناسبات والفعاليات الدولية.

في 25 يناير من العام 1999 عزل الملك الراحل الحسين بن طلال شقيقه الحسن من ولاية العهد، ليحل محله الملك الحالي عبدالله الثاني بن الحسين.

مؤلفات

إلى جانب نشاطه السياسي، فإن للأمير الحسن عددا من المؤلفات المتنوعة؛ منها ( القدس دراسة قانونية، حق الفلسطينيين في تقرير المصير، أن تكون مسلماً، المسألة العراقية، في ذكرى رحيل فيصل الأول، سين وجيم: قضايا معاصرة).

الأمير الحسين حاصل على العديد من الأوسمة والجوائز الدولية منها جائزة الزائر الخارجي المميز من مؤسسة مكتبة جون أف كينيدي في بوسطن في أبريل نيسان 2002، وجائزة الشعلة الخالدة لعام 2005 من المؤتمر السنوي لعلماء الولايات المتحدة، وجائزة صندوق أبراهام للريادة في العيش المشترك بولاية نيويورك عام 2004.