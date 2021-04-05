السودان: إثيوبيا ماضية في ملء سد النهضة من جانب واحد

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الإثنين، إن إثيوبيا تمضي للملء الثاني لسد النهضة من جانب واحد برغم التحذيرات الواضحة من الأضرار جراء ذلك، مؤكدة رفض بلادها للخطوة الإثيوبية.

وأكدت المهدي وفق وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، اليوم الإثنين، أن ”السودان لا يزال يدعو إلى نهج جديد من أجل تجنب سلبيات الماضي، ويدعو الاتحاد الإفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير، لتجاوز جمود المفاوضات“.

وطرحت المهدي رؤية السودان لمستقبل المفاوضات التي تتمثل في صيغة 1 + 3 والتي تعني ”قيادة الاتحاد الإفريقي للوساطة بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في إطار وساطة وتيسير فعال يبنى على ما تم تحقيقه بالفعل خلال جولات التفاوض السابقة لحسم القضايا القليلة العالقة للوصول لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة“.

وأوضحت أن ”الجولات السابقة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لم تكن مجدية وأهدرت مائتي يوم في المفاوضات، وكانت نتيجتها تراجعا حتى عما تم تحقيقه بالفعل والاتفاق عليه في الجولات السابقة“.

وستستمر الاجتماعات المغلقة في كينشاسا بغرض التوصل لإعلان ختامي قد يصدر عن الاجتماعات بشأن الاتفاق على قواعد الملء وتشغيل السد.

وتسعى إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة في تموز/يوليو، وإنتاج الكهرباء في آب/ أغسطس المقبل.

وأطلق السودان ومصر تحذيرات شديدة اللهجة من عملية الملء الثاني للسد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل قبل الاتفاق على القواعد الخاصة بالعملية.