إسرائيل تؤجل تسليم السلطة الفلسطينية أموال المقاصة لـ"أسباب فنية"

أعلنت السلطة الفلسطينية، تأجيل إسرائيل تسليم أموال المقاصة الخاصة بالحكومة الفلسطينية، عن شهر آذار مارس الماضي، مرجعةً ذلك لأسباب فنية تتعلق بالجانب الإسرائيلي.

وقال عبد الإله الأتيرة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن تأخير تسلم أموال المقاصة جاء بسبب إجراءات فنية لدى الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أن الأمر لا علاقة له بأي خلاف يذكر مع إسرائيل بشأن تلك الأموال.

وأوضح الأتيرة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنه من المتوقع أن تسلم تلك الأموال من الجانب الإسرائيلي للحكومة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، مرجحا أن يكون ذلك على أبعد حد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف الأتيرة، أن ذلك ”أثر على إمكانية صرف السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها، واضطرت الحكومة لتأجيل الإعلان عن موعد صرف تلك الرواتب“، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة وغزة ستصرف بمجرد وصول أموال المقاصة لخزينة السلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه: إن إسرائيل ستخصم ثمن اللقاحات التي تم تقديمها للعمال الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية من أموال المقاصة.

وقال أبو طه، في تصريح صحفي: إن وزارة الصحة الإسرائيلية قدمت الطعومات للفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل على الحواجز الإسرائيلية على مدار الأسبوعين الماضيين، بمشاركة أطباء فلسطينيين من الداخل المحتل.

وقبل عدة أيام، قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه: إن الخصومات الإسرائيلية التي كانت 41 مليون شيكل شهريا ”حوالي 135 ألف دولار“، ومتعلقة برواتب الأسرى قد زادت لتصبح 52 مليون شيكل ”حوالي 171 ألف دولار شهريا.