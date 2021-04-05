رئيس الوزراء العراقي: وقفة تاريخية للإمارات في الحرب على داعش

أشاد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بـ“الوقفة التاريخية“ لدولة الإمارات مع الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش.

ونوه في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام) خلال زيارته لأبوظبي التي اختتمت أمس الأحد، بحرص دولة الإمارات على المشاركة في عملية إعادة البناء، و“مبادرتها التاريخية لإعادة بناء الجامع النوري التاريخي في مدينة الموصل“.

وقال: إن ”هذا الجامع التاريخي راسخ في ضمير كل عراقي وعربي وتألمنا جميعا بعد تدميره على أيدي الجماعات الإرهابية، ومن شأن الجهود البارزة لدولة الإمارات في هذا الشأن، إعادة الحياة إلى هذا المعلم الإسلامي التاريخي، الأمر الذي يعكس في الوقت نفسه حرصها على صون التراث الإسلامي والعربي بوصفه من مرتكزات الحضارة الإسلامية وحماية معالمه البارزة“.

وأعرب الكاظمي عن تطلع بلاده لمزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الإمارات، وتنمية فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات.

وجدد الكاظمي بحسب وكالة أنباء الإمارات، ”شكره وتقديره لدولة الإمارات على موقفها العربي الأصيل في دعم العراق خلال جائحة كورونا وتزويده بالمساعدات الطبية المختلفة واللقاحات، وتقديمها الكثير من أوجه الدعم“.

وأضاف أن ”التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا، يشمل أيضا التنسيق على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية والتعاون على صعيد اللقاحات ضد المرض“.

وكانت دولة الإمارات أعلنت بالتزامن مع الزيارة عن استثمارها مبلغ 3 مليارات دولار في العراق.