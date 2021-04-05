المرصد السوري: دخول شحنة أسلحة من العراق للميليشيات الإيرانية في شرق سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن وصول شحنة أسلحة جديدة إلى الميليشيات الموالية لإيران، في محافظة دير الزور شرق سوريا، المتاخمة للحدود العراقية.

ودخلت شحنة الأسلحة، المؤلفة من 4 شاحنات تضم صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الأراضي السورية قادمة من العراق، عبر معبر ”السكك“ غير الشرعي الواقع قرب مدينة البوكمال الحدودية.

ووفق مصادر المرصد، ”فقد رافقت الشاحنات 3 سيارات عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية، وسيارة للفرقة العسكرية السورية الرابعة بعد عبورها الأراضي العراقية.

ووفقا للمرصد، جرى إفراغ شاحنتين في مستودعات ميليشيا ”فاطميون“ الأفغانية في منطقة عياش بريف دير الزور الغربي، فيما أكملت شاحنتان أخريان طريقهما نحو مواقع الميليشيات الإيرانية، في الريف الشرقي لمحافظة الرقة.

وكان المرصد قد كشف، نهاية الشهر الماضي، عن شحنة أسلحة جديدة تابعة للميليشيات الموالية لإيران، وصلت إلى منطقة الميادين قادمة من الأراضي العراقية.

وقال المرصد، عندئذ، إن 3 شاحنات (برادات) تحمل خضارا وفاكهة قادمة من العراق، توجهت إلى ”سوق الهال“ في الميادين، وقامت بإنزال صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع، أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وقامت بإفراغ الأسلحة ضمن أنفاق متواجدة هناك.

وتنشط ميليشيات إيرانية مساندة للقوات الحكومية السورية في منطقة دير الزور، المتاخمة للحدود العراقية، فيما ينشط على الجانب الآخر من الحدود حلفاؤها من الحشد الشعبي العراقي.