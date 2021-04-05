18 قتيلا وعشرات الجرحى في اشتباكات قبلية بمدينة الجنينة السودانية

نقلت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، قول مسعفين إن 18 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 54؛ في اشتباكات قبلية دارت في مدينة الجنينة بغرب السودان.

وذكرت مصادر أن الاشتباكات بين رجال ميليشيات وأفراد من قبيلة المساليت بدأت، أمس الأحد، وتصاعدت صباح اليوم الإثنين، في أنحاء المدينة.

وقالت لجنة أطباء السودان في بيان تلقته وسائل الإعلام، إنها ”أحصت 18 قتيلا و54 جريحا“، مشيرة إلى أن ”الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي“.

وأكد فرع غرب دارفور في اللجنة، أن الاشتباكات ”بدأت السبت، واتسعت بصورة أكبر منذ صباح يوم أمس الأحد“.