عباس يتجه إلى ألمانيا "لإجراء فحوصات" ولقاء ميركل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية، يوم الإثنين، متجها إلى ألمانيا لإجراء ”فحوصات طبية“ ولقاء المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على ما أفاد به مصدر في مكتبه.

وقال المصدر إن ”الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية“.

وحطت مروحية أردنية في المقاطعة مقر الرئاسة في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا دون المرور برّا عبر الحدود الإسرائيلية.

وكان عباس (86 عاما) أمضى أسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي.

وأكد المصدر أن عباس سيمكث 3 أيام في ألمانيا ثم يعود إلى الأراضي الفلسطينية الخميس.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تراجعت فيه شعبية عباس في استطلاعات الرأي.

وأصدر عباس منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في الـ 22 من أيار/ مايو، والرئاسية في الـ 31 من تموز/ يوليو.

وهذه هي المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الأراضي الفلسطينية منذ بدء وباء كوفيد-19 في آذار/ مارس 2020.

وأجرى عباس أمس الأحد اتصالا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أعلن فيه ”وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات جميعا“ على ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، وذلك على خلفية ”المخطط التآمري“ الذي كشفت عنه عمان السبت الماضي.