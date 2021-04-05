لجنة الانتخابات تستبعد أسيرا "حمساويا" بارزا من قائمة المرشحين.. والحركة تحتج

استبعدت لجنة الانتخابات الفلسطينية، اليوم الإثنين، حسن سلامة، أحد أبرز مرشحي حركة حماس للانتخابات التشريعية، وهو أسير داخل السجون الإسرائيلية منذ ربع قرن.

وبررت اللجنة قرارها، بأن سلامة ليس مدرجا ضمن السجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية سابقا.

وشطبت محكمة الانتخابات الفلسطينية، اسم الأسير حسن سلامة، أحد مرشحي حركة حماس في قائمتها الانتخابية، بعد رفضها الطعن المقدم لها من قبل حماس بإدراج الأسير ضمن القائمة الانتخابية لحماس.

وعلقت حماس على قرار المحكمة، قائلة: ”تلقينا بأسف بالغ قرار لجنة الانتخابات المركزية رفض ترشح الأسير سلامة؛ بحجة أنه غير مسجل في سجل الناخبين“.

وأضافت حماس في بيان صحفي لها: ”كان من الواجب على لجنة الانتخابات اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم، وتحافظ على قضيتهم الوطنية ورمزيتها“.

وقالت الحركة: ”لا نتفهم عدم تقديرها لهذه القضية الوطنية، وإهمال خصوصيتها الوطنية وانعكاس ذلك على قضية الأسرى“، داعية القوى السياسية والمجتمعية كافة إلى إعلان تضامنها مع حق الأسير حسن سلامة في الترشح.

وسلامة؛ من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اعتقل في الخليل عام 1996، وحكم عليه بالسجن 48 مؤبدا و30 عاما.

اتهم بالانتماء لحركة حماس ولجناحها العسكري كتائب القسام، وقيادته لعمليات الثأر ليحيى عياش.