محمد بن زايد يؤكد للملك عبد الله دعم الإمارات للأردن

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك الأردني عبدالله الثاني، أكد خلاله تضامن الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال الشيخ محمد في الاتصال: ”إن الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر“، معربا عن خالص تمنياته للأردن بقيادة الملك عبدالله دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وقد أعرب الملك عبدالله الثاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

وقال العاهل الأردني: ”أثمن المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره الذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين“.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأردنية، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدة تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد فيه.