‏تسجيل صوتي جديد منسوب للأمير حمزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، ‏تسجيل صوتي منسوب للأمير حمزة بن الحسين يزعم فيه أنه تلقى تهديدات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

وقال الأمير حمزة، في التسجيل الصوتي المتداول:“انسحب الحرس بالكامل، وجاءني رئيس الأركان يهدد باسم مديري الأجهزة، أنا سجلت كلامه ووزعته على معارفي في الخارج وأهلي، في حال حدث أي شيء، والآن بانتظار ما الذي سيفعلونه“.

وأضاف:“أنا لن أتحرك لأنني لن أصعد الآن، لكن أنا بالتأكيد لن ألتزم بمنعي من الخروج، والتغريد، والتواصل مع الناس، وبرؤية العائلة فقط، ويأتي رئيس أركان يقول لك هذا الكلام.. هذا الشيء غير مقبول بأي شكل من الأشكال، وحاليًا ننتظر الفرج“.

وأعلن الأردن في وقت سابق، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدًا تورط الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد فيه.