الاتحاد الأفريقي يعلن وساطته بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

أعلن رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، أنه جرى الاتفاق على استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين الدول الثلاث: (مصر والسودان وإثيوبيا)، تحت رعايته.

وأكد الاتحاد الأفريقي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، جاهزيته لقيادة الوساطة بشأن سد النهضة الإثيوبي لمصلحة الدول الثلاث، مشيرا إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان أظهرت ثقة كبيرة في قيادة الاتحاد للمفاوضات.

ولفت إلى أن مفاوضات سد النهضة مرحلة مهمة من أجل تجاوز العقبات، مؤكدا أن ”كينشاسا تسعى لوضع خارطة طريق لحل الأزمة بين الدول الثلاث“.

وواصل: ”نسعى للتوصل إلى اتفاق وحل نهائي لأزمة سد النهضة، يكون مرضيا للجميع“.

وعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، اجتماعا دعت إليه الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي؛ لبحث أزمة ”سد النهضة“.

ويهدف الاجتماع إلى بحث استئناف مفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا.

واجتمع الوفد الفني السوداني، الذي يضم وزيرة الخارجية مريم الصادق، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بمسؤولي الاتحاد الأفريقي والرئاسة الكونغولية، قبيل الاجتماع الوزاري، بطلب منهم.