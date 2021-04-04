ما سبب غياب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؟

منذ إعلان الأردن، أمس السبت، عن تنفيذ حملة اعتقالات على خلفية ”مخطط تآمري“ يستهدف المملكة، وارتباطه باسم الأمير حمزة بن الحسين، تساءل البعض عن سبب اختفاء رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عن المشهد.

وأعلنت الحكومة في مؤتمر، يوم الأحد، تفاصيل عن حملة الاعتقالات والمخطط التآمري، وكان لافتا غياب الخصاونة أيضا.

وسبب غياب الخصاونة هو أنه يخضع حاليا لفترة راحة؛ إثر إجرائه عملية جراحية في كتفه الأيمن.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الأسبوع الماضي، أن الخصاونة ”أدخل اليوم إلى أحد المستشفيات في العاصمة عمان؛ لإجراء تدخل جراحي مبرمج مسبقا في مفصل كتفه الأيمن“.

وأضاف أن رئيس الوزراء ”سيخضع إلى راحة لعدة أيام؛ بناء على نصيحة الأطباء“، مشيرا إلى أنه ”من المتوقع أن يعود إلى عمله“ بداية الأسبوع الجاري.

وأكدت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“، أن الخصاونة لم يعد بعد إلى عمله، ولا يزال يمضي فترة راحة في منزله.

وأعلنت الحكومة في بيان رسمي، تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، تورط فيه الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، إضافة إلى أشخاص آخرين.

وقال البيان، إن ”الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة، قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات“ للشخصيات المذكورة، ”تستهدف أمن الوطن واستقراره“.

وأضاف أنه ”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن“، مؤكدا أن ”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية“.