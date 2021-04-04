معلومات جديدة عن باسم عوض الله

كشف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن الدور الذي لعبه باسم عوض الله حول ما كان يجري التخطيط له في الأردن.

وبدا من تصريح الصفدي أن باسم عوض الله كان يتولى مسؤولية الاتصالات الخارجية بالتنسيق مع الأمير حمزة بن الحسين.

وقال الصفدي إن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق.

وأضف الصفدي أن التحقيقات توصلت إلى وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار ، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.

وكشف الصفدي أن تحرك السلطات الأردنية جاء في اليوم الذي كان فيه باسم عوض الله على وشك مغادرة الأردن.

واوضح الصفدي أن الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقائه مع رئيس هيئة الأركان الأردنية بإرسال تسجيل صوتي للقاء وارفقها بتسجيل آخر له في محاولة لتصعيد الموقف في اليوم الذي كان فيه باسم عوض الله يخطط لمغادرة الأردن.

وباسم عوض الله اقتصادي وسياسي مثير للجدل في الأردن، حيث يوصف بأنه شخصية غامضة صعدت بشكل صاروخي في الساحة السياسية في المملكة، حيث شغل مناصب عديدة منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح سريعا مديرا للديوان الملكي في الأردن عام 2007، لكنه سرعان ما اضطر للاستقالة تحت ضغط انتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج إصلاحات موالية للغرب تتجاهل الحساسيات العشائرية، بحسب وكالة رويترز.

وكما كان صعوده سريعا وصاروخيا، فقد تم إعفاؤه بشكل مفاجئ عام 2018 من قبل ملك الأردن من آخر منصب رسمي له في البلاد.