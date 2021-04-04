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انطلاق جولة محادثات جديدة في الكونغو لبحث أزمة "سد النهضة"
تاريخ النشر: 04 أبريل 2021 12:42 GMT
تاريخ التحديث: 04 أبريل 2021 14:05 GMT

انطلاق جولة محادثات جديدة في الكونغو لبحث أزمة "سد النهضة"

انطلقت في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، اجتماعات دعت إليها الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي؛ لبحث أزمة "سد النهضة". ويهدف الاجتماع

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المصدر: فريق التحرير

انطلقت في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، اجتماعات دعت إليها الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي؛ لبحث أزمة ”سد النهضة“.

ويهدف الاجتماع إلى بحث استئناف مفاوضات سد النهضة، بحضور وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا.

واجتمع الوفد الفني السوداني، الذي يضم وزيرة الخارجية مريم الصادق ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بمسؤولي الاتحاد الأفريقي والرئاسة الكونغولية، قبيل الاجتماع الوزاري بطلب منهم.

ووفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإنه تم تأكيد موقف السودان وشواغله، التي شملت ضرورة تعديل وتحديد منهجية فعالة لوساطة وتسهيل التفاوض بين الدول الثلاث، وعدم قبول الملء الأحادي المعلن من إثيوبيا.

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