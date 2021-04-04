من هو الأمير حمزة بن الحسين؟‎‎

لفت الأمير الأردني حمزة بن الحسين، أنظار العالم، خلال الساعات الماضية، مع ارتباط اسمه بالحديث عن ”مؤامرة“ تستهدف النظام في المملكة.

وأعلن الأردن، أمس السبت، اعتقال رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وأحد أفراد العائلة الحاكمة وهو الشريف حسن بن زيد، فضلا عن اعتقال آخرين، فيما قال الجيش: إنه ”طُلب من الأمير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية“.

فمن هو الأمير حمزة بن الحسين؟

ولد الأمير حمزة العام 1980، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والابن الأكبر للملك الراحل الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور.

أنهى تعليمه الابتدائي في عمان، ثم درس بمدرسة هارو البريطانية، والتحق بعد ذلك بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية وتخرج منها العام 1999.

تخرج من جامعة هارفارد الأمريكية مطلع العام 2006، وحصل على شهادة الماجستير في الدراسات الدفاعية من كلية كينغر كوليج لندن العام 2011.

خدم في اللواء المدرع الأربعين في الجيش الأردني، وحمل رتبة عميد، وفي ديسمبر 2017، عُين مستشارا لرئيس هيئة الأركان المشتركة لشؤون الصناعات الدفاعية.

مرحلة البروز

برز اسم الأمير حمزة عقب تنصيبه وليا للعهد بعد وفاة والده الملك الحسين بن طلال، وتولي الملك عبدالله الثاني (ولي العهد آنذاك) سلطاته الدستورية ملكا على الأردن في شباط 1999.

استمر الأمير حمزة في منصبه ذاك حتى 28 كانون الأول 2004، حين أعفي من مصبه، وعين الأمير حسين، نجل الملك عبدالله، وليا للعهد.

وجاء في نص الإرادة الملكية التي أعفي بموجبها الأمير حمزة: ”بما أن الوطن بحاجة إلى جهد كل واحد منا، وإلى العمل بأقصى طاقاته وإمكانياته، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الأردن العزيز، فقد قررت إعفاءك من منصب ولي العهد؛ لتكون أكثر حرية وقدرة على الحركة والعمل، والقيام بأي مهمات أو مسؤوليات أكلفك بها إلى جانب إخوتنا من أبناء الحسين وأفراد الأسرة الهاشمية“.

وعقب الإعفاء من منصب ولي العهد، لم يكن للأمير حمزة نشاط سياسي مباشر، لكنه عُرف ببعض آرائه المخالفة للتوجه الرسمي الأردني، وبانتقاده لما يصفه ”الفساد وتراجع مؤسسات الدولة“.

وفي العام 2018، أثار الأمير الشاب جدلا واسعا بعدما طالب في تغريدة له على تويتر، بـ“تصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، واتخاذ إجراء جدي لمكافحة الفساد، ومحاسبة جادة للفاسدين“.

وانتقد الأمير حمزة في تغريدته تلك، ما وصفه بـ“العودة لجيب المواطن مرارا وتكرارا لتصحيح الأخطاء المتراكمة“، متسائلا عما إذا ”كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية“.

لم يتأخر الأمير حينها بوضع حد لحالة الجدل التي أثارتها كلماته غير المسبوقة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في البلاد، إذ كشف في تغريدة أخرى عن لقاء جمعه بأخويه علي وهاشم مع الملك عبدالله، وتأكيده أن ”في الاجتماع قوة، عندما يكون على حب الناس والوطن وخدمة الأردن“.

عُرف الأمير حمزة أيضا بتحركاته ولقاءاته من شخصيات عشائرية في مختلف محافظات المملكة، وهو ما أزعج السلطات الأردنية التي انتقدت مشاركة الأمير في اجتماعات يتم فيها توجيه انتقادات للحكومات، وهو ما أشار إليه الأمير بنفسه في تسجيله المصور، أمس السبت، مؤكدا أنه ليس هو من يتحدث بمثل هذا الكلام.

حياته الخاصة

لدى الأمير حمزة 5 أبناء بينهم ذكر واحد، أنجبهم من زوجته الكابتن طيار بسمة محمود العتوم، التي تنحدر من محافظة جرش شمالي الأردن.

كما أنجب ابنة واحدة من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم بنت نايف بنت عبدالله الأول، والتي انفصل عنها العام 2009.