بريطانيا: العاهل الأردني يحظى بتأييدنا التام

قالت بريطانيا، يوم الأحد، إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يحظى بتأييدها التام.

جاء ذلك على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي.

وأكد كليفرلي، بحسب وزارة الخارجية البريطانية على ”تويتر“، أن بلاده تتابع ”عن قرب الأحداث في الأردن، شريك المملكة المتحدة، وتكنّ له كل تقدير. والملك عبدالله يحظى بتأييدنا التام“.

وشنت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت، حملة اعتقالات طالت مسؤولين وعسكريين، أبرزهم الشريف حسن بن زيد (فرد من العائلة المالكة)، وباسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) إضافة إلى آخرين؛ على خلفية ما قيل إنها ”مؤامرة معقدة“.

وكان قد قال قائد الجيش الأردني، إن الأمير حمزة ”طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية“.

وبعد تصريحات قائد الجيش قال الأمير حمزة، في تسجيل أرسله لتلفزيون ”بي بي سي“: إنه ”قيد الإقامة الجبرية مع زوجته وأطفاله، وإن حراسه الشخصيين اعتقلوا“.