قصف صاروخي على قاعدة جوية تضم جنودا أمريكيين في العراق

تعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال العراق، ظهر يوم الأحد، إلى قصف صاروخي.

وتضم القاعدة عددا من العسكريين من القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، ”إن صاروخين نوع كاتيوشا، سقطا خارج سياج قاعدة بلد الجوية، ولم تسفر عملية القصف عن أي خسائر بشرية أو مادية، وفق المعلومات الأولية“.

وبين المصدر أن ”القوات الأمنية شنت عملية أمنية في المناطق القريبة من القاعدة؛ لمعرفة منطقة انطلاق الصاروخين، فيما حلقت الطائرات الأمريكية فوق قاعدة بلد والمناطق القريبة منها؛ بهدف مراقبة الأجواء ورصد أي تحرك ربما يهدف إلى تكرار عملية القصف“.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.