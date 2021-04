من هي الملكة نور الحسين؟

ولدت لأب أمريكي من أصل سوري، وأم من أصل سويدي، في منتصف القرن الماضي، ثم أصبحت في نهاية السبعينيات عقيلة ملك الأردن حينذاك، الملك الراحل حسين بن طلال.. فمن هي الملكة نور؟.

نشأت بنت المهاجرين المولودة عام 1951، واسمها الأصلي ليزا نجيب الحلبي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تلقت تعليمها بمراحله المختلفة في مدارس بكاليفورنيا وواشنطن ونيويورك.

العمل

وبعد إكمال مشوارها الدراسي سنة 1974 بالحصول على شهادة البكالوريوس من جامعة برنستون في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، شاركت ليزا نجيب الحلبي في عدد من المشاريع الدولية في مجال تصميم وتخطيط المدن في الولايات المتحدة وأستراليا وعدد من بلدان الشرق الأوسط منها الأردن.

وبدأت الحلبي عام 1976 العمل في وضع التصاميم الشاملة لمرافق أكاديمية الطيران العربية التي تأسست في عمّان، ثم انضمت سنة 1977 إلى الخطوط الجوية الملكية الأردنية كمديرة للتخطيط والتصميم.

الزواج

في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1978 تزوجت الحلبي من عاهل الأردن حينذاك الملك حسين، الذي يقال: إنه تعرف عليها خلال فترة عملها في الأردن، ليصبح اسمها بعد ذلك الملكة نور الحسين.

وأنجبت الملكة نور للعاهل الأردني الراحل، ولدين وبنتين هم: الأمير حمزة الذي تقلد منصب ولاية العهد في المملكة لسنوات، والأمير هاشم، والأميرتان إيمان وراية.

”حياة غير متوقعة“

وتتنوع اهتمامات الملكة في مجالات التعليم والفن والوعي الثقافي وحماية البيئة والرفاه الاجتماعي والمحافظة على التراث المعماري والعناية بالطفل وتطوير دور المرأة في المجتمع.

وكتبت الملكة مذكراتها ونشرتها في عام 2003 تحت عنوان ”وثبة الإيمان: مذكرات حياة غير متوقعة“، وتحدثت خلالها عن حياتها منذ أن تم عقد قرانها على الملك الحسين إلى وفاته.

وعهد الملك عبد الله الثاني إلى الملكة نور بتأسيس ورئاسة مؤسسة ”الملك الحسين“، إذ أسهمت في تأسيس العديد من المنظمات غير الحكومية، كما شاركت في تأسيس مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وترأست ”المؤسسة الملكية للثقافة والتعليم“ و“اللجنة الملكية للحفاظ على التراث المعماري“، كما تتولى الرئاسة الفخرية لـ“نادي صاحبات المهن الأردنيات“ و“نادي المرأة الأردنية العاملة“، والرئاسة الفخرية لـ“معهد الملكة نور الفني للطيران المدني“.

ودافعت الملكة نور اليوم الأحد، عن نجلها الأمير حمزة، ولي عهد المملكة السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، إثر ربطه بحملة اعتقالات شهدتها البلاد أمس.

وقالت نور وهي والدة الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم“.

Praying that truth and justice will prevail for all the innocent victims of this wicked slander. God bless and keep them safe.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 4, 2021