الملكة نور تدافع عن نجلها الأمير حمزة بن الحسين

دافعت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، اليوم الأحد، عن نجلها الأمير حمزة، ولي عهد المملكة السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، إثر ربطه بحملة اعتقالات شهدتها البلاد أمس.

وشنت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، حملة اعتقالات طالت مسؤولين وعسكريين، أبرزهم الشريف حسن بن زيد (فرد من العائلة المالكة) وباسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) إضافة إلى آخرين، على خلفية ما قيل إنها ”مؤامرة معقدة“.

وقالت نور وهي والدة الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم“.

Praying that truth and justice will prevail for all the innocent victims of this wicked slander. God bless and keep them safe.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 4, 2021