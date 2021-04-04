الملكة نور تدافع عن نجلها الأمير حمزة بن الحسين

دافعت الملكة نور، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين، اليوم الأحد، عن نجلها الأمير حمزة، ولي عهد المملكة السابق، والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، إثر ربطه بحملة اعتقالات شهدتها البلاد أمس.

وشنت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، حملة اعتقالات طالت مسؤولين وعسكريين، أبرزهم الشريف حسن بن زيد (فرد من العائلة المالكة) وباسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) إضافة إلى آخرين، على خلفية ما قيل إنها ”مؤامرة معقدة“.

وقالت نور وهي والدة الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم“.

Praying that truth and justice will prevail for all the innocent victims of this wicked slander. God bless and keep them safe. — Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 4, 2021

وكان قال قائد الجيش الأردني: إن الأمير حمزة ”طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية“.

وبعد تصريحات قائد الجيش قال الأمير حمزة، في تسجيل أرسله لتلفزيون ”بي بي سي“: إنه ”قيد الإقامة الجبرية مع زوجته وأطفاله، وإن حراسه الشخصيين اعتقلوا“.

وأضاف: ”أسجل هذا الفيديو لشرح ما حدث خلال الساعات الماضية، فقد تلقيت زيارة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم، أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم، لأنه في الاجتماعات التي شاركت فيها كان هناك انتقاد للملك“.

وتابع: ”سألته هل أنا الشخص الذي انتقد؟ فأجاب لا، ولكنه قال إنه تحذير منه ومن رئيس المخابرات بعدم مغادرة المنزل وزيارة الأقارب والتغريد والتواصل مع أحد“.

وقال الأمير الأردني: ”أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحكم والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عامًا، والتي تزداد سوءا، ولست مسؤولا عن قلة إيمان الناس بمؤسساتهم.. لقد وصل الأردن إلى نقطة حيث لا يستطيع أحد التحدث أو التعبير عن رأيه في أي شيء، دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد“.