صحيفة عبرية: الأردن يشك في وقوف نتنياهو خلف "المؤامرة"

قالت ”صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، إن الأردن أبلغ إسرائيل أن ”الوضع في المملكة تحت السيطرة، ولا خوف من ذلك على استقرار الدولة“.

وبحسب الصحيفة، ”تم نقل الرسالة عبر القنوات العسكرية بين الجيشين الأردني والإسرائيلي، وتم إرسال تحديث حول ذلك إلى المستوى السياسي في إسرائيل، والذي يقدر أنه كانت هناك بالفعل محاولة انقلاب فاشلة في الأردن“.

وقالت الكاتبة ومحللة الشؤون العربية، سيميدار بيري، في مقال تحليلي لها في ”يديعوت أحرونوت“، اليوم الأحد، إن ”رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس في الأردن، وما شهدته من حملة اعتقالات بحق مقربين من الأمير حمزة (ولي العهد السابق)، أخ الملك عبد الله الثاني، على خلفية اتهامات له بمحاولة التخطيط لعملية انقلاب“.

وأضافت أن ”الأردن يشتبه في نتنياهو الذي كان سيسعده التخلص من الملك عبد الله الثاني، وأن يرى مكانه حاكما أردنيا آخر، كما أنه ليس مؤكدا أن نتنياهو يوجّه مخططاته إلى شخص من العائلة المالكة، ومن الجائز جدا أن يكون عسكريا رفيعا أيضا“.

ويبدو أن الكاتبة الإسرائيلية سيمدار بيري، استندت في تحليلها، إلى الأزمة التي اندلعت أخيرا بين الأردن وإسرائيل، على خلفية عرقلة زيارة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى المسجد الأقصى في القدس، إبان ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، من خلال التدخل بموضوع الحراسة الأمنية المكلفة بحماية الأمير الأردني.