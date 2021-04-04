رويترز تكشف تفاصيل علاقة الأمير حمزة بن الحسين بـ"المؤامرة"

كشفت وكالة رويترز للأنباء تفاصيل بشأن ما وصف بـ“المؤامرة“ التي كان يجري الترتيب لها في الأردن والتي قيل إن الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين كان على صلة بها.

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ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي سابق مطلع على الأحداث في الأردن أن المؤامرة، التي وصفها بأنها ذات مصداقية وواسعة النطاق، لم تكن وشيكة، ولا تنطوي على ”انقلاب فعلي“. وأضاف أنه بدلا من ذلك كان المتورطون يخططون للضغط من أجل تنظيم احتجاجات تبدو أنها ”انتفاضة شعبية مع وجود جماهير في الشارع“، بدعم قبلي.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات الأردنية تابعت جهود الأمير حمزة لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل.

ودعا هؤلاء الأشخاص المعروفون باسم الحراك في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات ضد الفساد في بلد تضرر بشدة من تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية وتفاقم الفقر. وقامت السلطات بمواجهة عدة تظاهرات واعتقلت العشرات.

ويعد احتجاز مسؤولين كبار وأفراد في العائلة المالكة أمرا نادرا في الأردن، الذي يُنظر إليه على أنه من بين أكثر دول العالم العربي استقرارا.

وقال مسؤولون مطلعون على الوضع إن بعض شخصيات المعارضة تجمعت حول الأمير حمزة، وهو أمر أثار استياء الملك، بحسب رويترز.

ويعطي تقليد العائلة المالكة الأردنية الهاشمية بموجب دستور عام 1952 وراثة العرش لأكبر الأبناء، لكن الملك يحتفظ بخيار تعيين أحد إخوته لخلافته.

ونجح الملك عبد الله في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد واكتساب مكانة كزعيم عربي بارز، لاقت رسالته عن الاعتدال صدى لها، لا سيما في المنتديات الغربية.