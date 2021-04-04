الأردن يعلن تورط الأمير حمزة في "مؤامرة" تم إحباطها لزعزعة استقرار المملكة

أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، إحباط مخطط لزعزعة أمن البلاد، مؤكدا تورط الأمير حمزة ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في هذه ”المؤامرة“.

جاء ذلك في بيان رسمي تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لتوضيح ما جرى السبت.

وقال الصفدي إن ”الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره“.

وأضاف أنه ”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، مؤكدا أن ”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية“.

وقال الصفدي إن ”الأمير حمزة تعامل بسلبية مع طلب رئيس هيئة الأركان التوقف عن هذه التحركات“، موضحا أنه ”التحقيقات كذلك رصدت تدخلات واتصالات شملت جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن أردننا الشامخ“.

وذكر أن ”الأمير حمزة بث أمس رسالتين مسجلتين في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة“.

وأشار إلى أن ”التحقيقات الأولية أفادت أن الأمير حمزة كان على تنسيق مستمر مع باسم عوض الله بشأن خطواته“.

وأكد البيان أنه ”تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها. وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها“.

وأشار إلى أنه ”تم اعتقال بين 14 إلى 16 شخصا في إطار التحقيقات بالإضافة إلى باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد“.

وتابع: ”الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم أمس في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فوراً للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي“.

وردا على سؤال حول احتجاز الأمير حمزة داخل قصره، أجاب الصفدي أنه ”ثمة جهود تتم الآن لحل الموضوع وفق الأسرة الهاشمية“.

وقال: ”الملك ارتأى أن يتم الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، ليتم التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف، وتستغل للعبث بأمن الأردن والأردنيين، وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها“. ‎

وبين أن ”الأمير حمزة قام خلال الفترة الماضية بنشاطات مكثفة للتواصل مع شخصيات مجتمعية بهدف تحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني“.

وأشار إلى أن المقبوض عليهم سيتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، مؤكدا أن القانون فوق الجميع.