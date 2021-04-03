الأردن.. من هو الشريف حسن بن زيد؟

شنت الأجهزة الأمنية الأردنية السبت، حملة اعتقالات طالت مسؤولين وعسكريين، فيما تداول ناشطون أن الحملة استهدفت مقربين ومرافقين للأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“ السبت، أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله إضافة إلى آخرين“.

وأثار ورود اسم الشريف حسن بن زيد، تساؤلات لدى الشارع الأردني، عن شخصيته التي تكاد تكون مجهولة لدى الغالبية، حتى أن النشطاء اختلفوا على دقة إحدى الصور التي تم تداولها على أنها تعود له.

وتداولت وسائل إعلام أردنية معلومات بسيطة عن هذه الشخصية ”الغامضة“، حيث إنه الشريف حسن بن زيد آل ناصر من الأشراف الهاشميين ومقيم في المملكة العربية السعودية، وبحسب ناشطين يحمل الجنسية السعودية إلى جانب جنسيته الأردنية.

وكما كان الحال مع باسم عوض الله، فقد سبق للشريف حسن بن زيد أن شغل منصب مبعوث الملك عبدالله الثاني إلى السعودية.

وأكد نشطاء أن الشريف حسن هو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل أثناء مشاركته في مهمات للقوات المسلحة الأردنية في أفغانستان عام 2009 إثر تفجير انتحاري استهدف مقرا استخباراتيا أمريكيا في ولاية خوست حيث أسفر التفجير عن مقتل 9 بينهم النقيب الأردني.

ولم تورد وسائل الإعلام المحلية أو حتى النشطاء، تفاصيل أكثر عن الشريف حسن بن زيد، الذي أتى اعتقاله بالتزامن مع اعتقال عدة شخصيات أمنية ومدنية أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

ونقلت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء، عن مصدر أمني قوله إن ”الاعتقالات جاءت لأسباب أمنية بعد متابعة حثيثة“، مشيرا إلى أن ”التحقيق في الموضوع لا يزال جاريا“.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقال، ياسر المجالي، مدير مكتب الأمير حمزة بعد مداهمة منزله جنوبي الأردن.

وأشار الناشطون كذلك إلى اعتقال 4 من حرس الأمير، مشيرين إلى أن الحملة جاءت بعد اجتماع الأخير بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن.