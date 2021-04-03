بعد منعه من التغريد أو التواصل مع أحد.. كيف أوصل الأمير حمزة المقطع المصور لـ BBC ؟

بثت شبكة الـ بي بي سي مساء السبت، مقطعا مصورا، للأمير الأردني، حمزة بن حسين، قالت إنه قد وصلها عن طريق محاميه الخاص.

واتهم الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في المقطع المصور، قادة البلاد بعدم الكفاءة والفساد.

وأكد الأمير حمزة، أنه قيد الإقامة الجبرية في قصره وأنه قد تم اعتقال حراسه الشخصيين، نافيا ارتكاب أي مخالفات مشيرا إلى أنه لم يكن طرفا في أي مؤامرة.

وفي الفيديو الذي تم تسجيله يوم السبت ، قال: ”تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها أنه لا يسمح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو لقائهم لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرًا فيها – أو على وسائل التواصل الاجتماعي – كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك ”.

وقال ”أنا لست الشخص المسؤول عن انهيار الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة التي كانت سائدة في هيكلنا الحاكم منذ 15 إلى 20 عامًا وتزداد سوءًا … ولست مسؤولاً عن انعدام ثقة الناس بمؤسساتهم“.

وأضاف ”لقد وصلت إلى نقطة لا يستطيع فيها أحد التحدث أو التعبير عن رأي في أي شيء دون التعرض للتنمر والاعتقال والمضايقة والتهديد“.

وأتى التسجيل بعد ساعات من اعتقال أجهزة الأمن في الأردن، مسؤولين وعسكريين لأسباب أمنية.

وأكّد الجيش الأردني أن الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة ”طُلب منه التوقّف عن تحركات تُوظف لاستهداف“ استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.