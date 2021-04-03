الأمير حمزة يقول إنه قيد الإقامة الجبرية ومنع من الاتصال بأي شخص

قال الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبدالله في تسجيل فيديو خاص لمحطة ”بي بي سي“ إنه قيد الإقامة الجبرية وإن حراسه الشخصيين اعتقلوا، ويأتي ذلك بعد اعتقال عدد من كبار الشخصيات لأسباب ”أمنية“.

وأضاف الأمير حمزة أنه منع من مغادرة منزله ومن التغريد على تويتر، قائلا: ”تلقيت زيارة من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأردنية صباح اليوم أبلغني فيها بعدم السماح لي بالخروج والتواصل مع الناس أو مقابلتهم لأنه في الاجتماعات التي كنت حاضرًا فيها كانت هناك انتقادات للحكومة أو الملك“.

ونفى الأمير حمزة ارتكاب أي مخالفات وقال إنه لم يكن طرفا في أي مؤامرة.

وفي وقت سابق قال قائد الجيش الأردني، إنه ”طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون“.