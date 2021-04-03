ما علاقة الكرك بحملة الاعتقالات في الأردن؟

فور الإعلان عن توقيف الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله في الأردن، بدأ ناشطون يتساءلون عما يحدث في الكرك، في ربط توضح لاحقا بأنه كانت هناك حملة اعتقالات شملت شخصيات من المحافظة الجنوبية.

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في وقت سابق اعتقال عوض الله، وهو رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، أحد أقرباء العائلة الحاكمة في الأردن، وهو شخصية غير معروفة لدى الأردنيين، فيما تم تداول أنباء عن أنه يمتلك استثمارات في السعودية.

وادعت صحيفة ”واشنطن بوست“ أن الاعتقالات شملت أيضا الأخ غير الشقيق لملك الأردن وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، إثر ”محاولة انقلاب“.

وفي رد على ذلك، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، السبت، ”عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة“، لكنه أوضح أنه طُلب من الأمير ”التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون“.

وتحدث مصادر لـ“إرم نيوز“ عن أن المداهمة نفذتها قوة مشتركة بين الأجهزة الأمنية وقوات الجيش وبإشراف رئاسة الأركان، وهو ما يوحي بحساسية الموضوع.

بيان الجيش جاء متوافقا مع ما ذكرته المصادر، بحديثه عن ”نشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره“.

اجتماع عشائري

وفُرض طوق من السرية والكتمان على حملة الاعتقالات المباغتة، فيما لم يعرف الكثير عن أسبابها وكواليسها، باستثناء القليل مما نشره ناشطون ومصادر صحفية.

وبحسب تلك المصادر، جاءت الاعتقالات بعد اجتماع الأمير حمزة مع عدد من شيوخ العشائر والقبائل جنوبي الأردن.

🚨انباء عن إعلان اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وياسر المجالي مدير مكتب الأمير حمزة في حملة شنتها الأجهزة الأمنية بالأردن،وأن المطلوبين مقربون من الأمير حمزة بن الحسين،فقد تم اعتقال 4 من حرس الأمير، وأنها جاءت بعد اجتماع الامير حمزة بعدد من شيوخ العشائر جنوبي الأردن — Fahad Alotaibi (@RangerF15) April 3, 2021

فيما أشارت المصادر إلى أن من بين المعتقلين نشطاء في بعض العشائر، بينهم خالد أبو زيد، وصخر الفايز، ومحمد أبو تايه، وسعد العبداللات، وراكان الفايز، وياسر المجالي.

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وتداول ناشطون منشورا على فيسبوك لشخص قال إنه ابن ياسر المجالي، أكد فيه اعتقال والده بصفته مدير مكتب الأمير حمزة.

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وذكر منشور آخر لنجل شقيق ياسر المجالي، أنه ”تمت مداهمة منزل عمه واعتقاله“.

اليوم تم مداهمة منزل جدي سليمان رفيفان المجالي في غور الذراع من قبل قوه عسكريه غاشمه مسلحه بمختلف انواع الاسلحه الهجوميه لاعتقال عمي ياسر سليمان المجالي بصفته مدير مكتب الامير حمزه وتم اشهار السلاح على كل من في المنزل من نساء وحتى الاطفال تم اشهار السلاح عليهم. pic.twitter.com/kPCdn6BKAG — Basma Al Majali (@Basmatalal10) April 3, 2021

وأثيرت العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إن كانت محافظة الكرك تشهد أي اضطرابات على خلفية الاعتقالات، فيما أكد ناشطون أن المحافظة شهدت اعتقالات جماعية.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل بيانا منسوبا لـ“أحفاد رفيفان باشا المجالي“، أكد اعتقال عدد من أبناء العشيرة، على رأسهم ياسر المجالي.

وجاء في البيان الذي لم يتسنَ التأكد من صحته: ”صدمنا هذا المساء بأخبار مفادها دخول قوات عسكرية إلى منطقة غور الذراع /غور رفيفان -الكرك وقوات أمنية إلى أراضي لوائنا الحبيب في القصر لاعتقال العقيد المتقاعد ياسر سليمان رفيفان المجالي مدير مكتب الأمير حمزة بن الحسين والشيخ سمير عبدالوهاب المجالي وعدد غير معروف لدينا للآن من أبناء عشيرتنا“.

وحمّل البيان ”الأجهزة الأمنية مسؤولية سلامة أبنائها“.

وأكد بيان الجيش الأردني أن ”التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح“.

وأضاف أن ”كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها“، مشددا على أن ”لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار“.