"شخصية غامضة".. من هو باسم عوض الله؟

اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم السبت، مسؤولين وعسكريين مقربين للأمير حمزة بن الحسين، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن قوات الأمن الأردنية اعتقلت باسم عوض الله لأسباب ”أمنية“.

غامض ومثير للجدل

وباسم عوض الله اقتصادي سياسي مثير للجدل في الأردن، حيث يوصف بأنه شخصية غامضة صعدت بشكل صاروخي في الساحة السياسية في المملكة، حيث شغل مناصب عديدة منها مدير مكتب الملك عام 2006، ووزير التخطيط ووزير المالية، كما عمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي، ثم أصبح سريعا مديرا للديوان الملكي في الأردن عام 2007، لكنه سرعان ما اضطر للاستقالة تحت ضغط انتقادات غير مسبوقة من المحافظين الذين اتهموه باتباع برامج إصلاحات موالية للغرب تتجاهل الحساسيات العشائرية، بحسب وكالة رويترز.

وتمتع باسم عوض الله بعلاقات خاصة مع مسوؤلين سعوديين بارزين، وتقول واشنطن بوست إنه حصل على الجنسية السعودية، وعينه ملك الأردن ممثله ومبعوثه الخاص بالشأن السعودي.

وكما كان صعوده سريعا وصاروخيا، فقد تم إعفاؤه بشكل مفاجئ عام 2018 من قبل ملك الأردن من آخر منصب رسمي له في البلاد، وهو مبعوث الملك إلى السعودية.

كان له ظهور إعلامي بارز خلال السنوات الماضية، حيث أدار جلسة حوارية في منتدى استثماري بالسعودية، وسأل الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل خاشقجي.

ولد باسم عوض الله في مدينة القدس عام 1964 ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج.

وحصل عوض الله على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، في جامعة لندن عامي 1985 1988، ودرجة بكالوريوس في العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984.

وعمل باسم عوض الله في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من 1986 حتى 1991، ثم عاد إلى الأردن.

ويشغل عوض الله حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة طموح التي تتخذ من مدينة دبي الإماراتية مقرًا لها.