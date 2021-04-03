الأردن ينفي اعتقال الأمير حمزة وهذا ما طلب منه

قال قائد الجيش الأردني، مساء اليوم السبت، إن ما تم تداوله عن اعتقال الأمير حمزة بن الحسين ”ادعاءات غير صحيحة“.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ بيانا رسميا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي تأكديه اليوم عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال سمو الأمير حمزة.

وأضاف الحنيطي في البيان الرسمي أنه ”طلب من الأمير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون“.

وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح.

وأكد أن ”كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار“.

وكانت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق للمملكة الأمير حمزة بن حسين.

وأضافت أن الأمير حمزة بن حسين ”وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره بعمان، وسط تحقيق معه في مؤامرة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني“.

جاء ذلك بعدما أعلنت ”بترا“ أن ”الأجهزة الأمنية اعتقلت الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله إضافة إلى آخرين“.

وشملت حملة الاعتقالات مسؤولين وعسكريين، فيما قال مسؤول في المخابرات للصحيفة إنه ”من المتوقع حدوث اعتقالات إضافية“، مشيرا إلى ”الحساسيات الأمنية المحيطة بالعملية“.