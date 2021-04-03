ما سبب الاعتقالات في الأردن‎؟

بعد أن كشفت السلطات الأردنية، مساء اليوم السبت، أن أجهزتها الأمنية شنت حملة اعتقالات طالت مسؤولين وعسكريين، أسفرت عن اعتقال الشريف حسن بن زيد (فرد من العائلة المالكة) وباسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق)، إضافة إلى آخرين، جاءت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية لتكشف أسباب الاعتقالات في الأردن على خلفية العملية التي وصفت بأنها ”مؤامرة معقدة“.

ووفق الصحيفة، فإن حملة الاعتقالات في الأردن جاءت على خلفية اكتشاف السلطات ما وصفه مسؤولو القصر بـ“وجود مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضم على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية“، وكذلك زعماء عشائر وأعضاء بالمؤسسة الأمنية في البلاد.

وتوقعت أن تتوسع الحملة خلال الساعات المقبلة لتشمل اعتقالات إضافية؛ ”نظرا للحساسيات الأمنية المحيطة بالعملية“، وفق تعبير مسؤول في المخابرات الأردنية.

ونقلت الصحيفة عن مستشار أردني في القصر الملكي قوله: إن الاعتقالات تمت على خلفية ”تهديد استقرار البلاد“.

خطة محكمة

ورغم أنه لم يتضح مدى قرب المتآمرين من تنفيذ الخطة، أو ما الذي خططوا لفعله بالضبط، إلا أن واشنطن بوست نقلت عن مسؤول في المخابرات وصفه الخطة بأنها ”منظمة تنظيماً جيداً“، وقال إن المتآمرين لديهم فيما يبدو ”علاقات خارجية“، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

بين الأمير والشريف

الصحيفة الأمريكية، وفي سردها لأسباب الاعتقالات الحالية في الأردن، ركزت على ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي قالت إنه وضع رهن الإقامة الجبرية رفقة 20 شخصا، مؤكدة أنه يجري التحقيق معه في قصره بعمان فيما أسمته ”مؤامرة للإطاحة بأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني“، وهو ما نفته السلطات الأردنية لاحقا، حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“: إن ”صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام“.

مصدر مطلع لبترا: صاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام#بترا — Jordan News Agency (@Petranews) April 3, 2021

وكان لافتا أن تقرير ”واشنطن بوست“ قد تجاهل اعتقال الشريف حسن بن زيد، وهو أيضا فرد من العائلة المالكة، الذي أعلنت السلطات توقيفه رسميا رفقة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

كما لم تكشف الصحيفة ولا السلطات عن هوية الشخصيات العسكرية والعشائرية التي قيل إنها ضالعة في ”المخطط الغامض“ حتى الآن.

ووصف معلقون ما جرى بأنه يبدو كمحاولة انقلاب فاشلة تم إحباطها بعد أن كانت مخططة بشكل غير مسبوق في الأردن، الذي نادرا ما يتم فيه إلقاء القبض على كبار المسؤولين أو أفراد العائلة المالكة.