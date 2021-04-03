معاريف: اتصالات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس حول صفقة أسرى مرتقبة

ذكرت صحيفة ”معاريف“ العبرية اليوم السبت، أن لا تسوية حقيقية بين إسرائيل وحماس، دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإعادتهم إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود اتصالات متواصلة بين حماس وإسرائيل، بطريقة غير مباشرة.

وبحسب مراسل الصحيفة العبرية، تال ليف رام، فإن هناك محادثات بطريقة غير مباشرة، خلال الأسابيع الأخيرة بين حماس وإسرائيل من خلف الكواليس حول صفقة الأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترى بأن هناك رغبة لدى حماس للتقدم بالصفقة، على عكس الماضي، ورغم أن الفجوة مازالت كبيرة بين الطرفين، لكنها تتقلص مع مرور الزمن.

ووفقا للصحيفة، فإنهم في المنظومة الأمنية الإسرائيلية يعتقدون أن التركيز على القضايا الإنسانية وحدها لن يؤدي إلى حل، وأن على إسرائيل أن تدفع ثمنا ما، لكنهم في الوقت نفسه يعتقدون أن الصفقة القادمة لن تكون مشابهة لصفقة الجندي جلعاد شاليط.

وأضاف المراسل: ”في حال تم تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، فمن الصعب أن نعتقد أن متخذي القرارات في إسرائيل سيوافقون على التقدم بالمفاوضات وتعريض أنفسهم لمثل هذه الأثمان السياسية، خاصة إذا تحدثنا عن جولة انتخابات جديدة“.

لكن مصدرا مقربا من حماس، نفى في تصريحات لصحيفة ”القدس“، ما يروجه الإعلام الإسرائيلي مؤخرًا بشأن وجود محادثات تجري خلف الكواليس حول صفقة تبادل أسرى محتملة قريبًا، قائلا إنها مجرد ”أكاذيب“ يتم ترويجها لأسباب سياسية داخلية ولإحداث بلبلة في الأوساط الفلسطينية.

ولفت المصدر إلى أن هذه التقارير التي ترد في الإعلام الإسرائيلي مؤخرًا مجرد أخبار تضليلية، تحمل أهدافًا سياسية في ظل الوضع الداخلي لدى الاحتلال، أهدافا أمنية تتعلق بالفلسطينيين أيضا، إلى جانب محاولتها تهدئة عائلات الجنود الإسرائيليين الذين يواصلون التظاهر للمطالبة بالتحرك تجاه هذه القضية.