نجاة معاون مدير الاستخبارات العسكرية العراقية من محاولة اغتيال

نجا مدير الاستخبارات العسكرية العراقي العميد الركن زيد حوشي المكصوصي، اليوم السبت، من محاولة اغتيال في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين فتحوا نار أسلحتهم على عجلة كان يستقلها معاون مدير الاستخبارات العسكرية العميد الركن زيد حوشي المكصوصي، فيما أدت عملية الهجوم إلى أضرار في العجلة ونجاة الضابط وسائقه وحمايته من حادثة الاغتيال“.

وبين المصدر أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث، وتمنت من اعتقال (3) متهمين بعملية الاغتيال، وتجري الآن عمليات تحقيق معهم، لمعرفة الجهات التي تقف خلف عملية الاغتيال وأسباب ودوافع العملية“.

لكن في وقت لاحق، نقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن مصدر أمني قوله إن ”نائب مدير الاستخبارات العسكرية لم يكن هو المستهدف“ بالهجوم.

وأضاف المصدر وفق الوكالة أن ”مجموعة من أبناء العشائر كانوا يتحضرون للهجوم على شيخ عشيرة أخرى لديهم خلاف سابق معه، واشتبهوا بسيارة القائد العسكري فأطلقوا النار عليها“.