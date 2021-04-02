بلينكن يركز على الفلسطينيين خلال اتصال بوزير خارجية إسرائيل

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي يوم الجمعة إنه يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون ”بإجراءات متساوية“ فيما يتعلق بالحرية والأمن والازدهار والديمقراطية.

وعكست تصريحات بلينكن تركيزا على الفلسطينيين بشكل أكبر من السياسة المؤيدة لإسرائيل التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضح بلينكن هذه النقطة خلال اتصال هاتفي مع أشكنازي.

وقال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الوزيرين ناقشا التحديات الأمنية الإقليمية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وتطبيع العلاقات مع الدول ذات الأغلبية العربية والمسلمة.