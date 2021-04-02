التحالف الدولي يعلن مقتل 107 عناصر من داعش في العراق وسوريا خلال مارس

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش، يوم الجمعة، مقتل 107 عناصر من التنظيم المتشدد في العراق وسوريا خلال شهر آذار/ مارس المنصرم.

وقال حساب التحالف على موقع ”تويتر“: إنه ”خلال شهر آذار/مارس، نفذ شركاؤنا في العراق وسوريا بدعم من التحالف 78 عملية ضد داعش، وتمكنوا من ردع 107 عناصر من أتباع داعش من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين“.

وتساند قوات التحالف الدولي عبر طيرانها القوات العراقية، التي تطارد ما تبقى من عناصر تنظيم داعش في المحافظات التي كان يسيطر عليها سابقا.

ورغم إعلان المؤسسة العسكرية النظامية في العراق حاجتها إلى تدريب قوات التحالف، إلا أن هجمات مسلحة تشنها فصائل وميليشيات بشكل دوري على قوافل التحالف الدولي، وقواعده العسكرية في مختلف المدن.